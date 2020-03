Paulina Kosiniak-Kamysz o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe: "Trzeba rozmawiać"

Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza udzieliła obszernego wywiadu, w którym oceniła, że wycofanie się z finansowania in vitro to był "absolutny błąd". Zaznaczyła, że osoby w związkach partnerskich są w Polsce "pokrzywdzone", a program 500+ nie zwiększa dzietności w kraju.

Paulina Kosiniak-Kamysz stanowczo o metodzie in vitro

Żona prezesa PSL odniosła się także do wycofania przez państwo finansowania metody in vitro. - To absolutny błąd - skomentowała. Zaznaczyła, że po urodzeniu dziecka nie wyobraża sobie, że jakaś para w Polsce może nie mieć takiej możliwości tylko ze względu na niewystarczające fundusze. - Absolutnym priorytetem powinno być przywrócenie metody in vitro przez państwo - oceniła i zaznaczyła, że takie samo zdanie na ten temat ma jej mąż.