Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz nie wyklucza przesunięcia daty wyborów

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo w Europie, do Polski SARS-CoV-2 dotarł dopiero w tym tygodniu. W przestrzeni publicznej coraz częściej padają pytania o możliwe przesunięcie wyborów prezydenckich w Polsce. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza wniosek w tej sprawie jest "niewykluczony".

- Jeżeli by się rozwijał wirus bardzo szybko, tak jak we Włoszech, to ekstremalny przykład z Europy, gdzie tych zakażeń jest bardzo dużo, więc wtedy pewnie utrudnia to jakiekolwiek prowadzenie kampanii - przyznał w rozmowie z TVN24 Władysław Kosiniak Kamysz.