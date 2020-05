Wybory prezydenckie 2020. Włodzimierz Czarzasty: wybory mogą odbyć się w maju, jest do tego podstawa prawna

Wybory prezydenckie 2020. Czarzasty: ustalenie terminu wyborów przez jakichś dwóch prywatnych facetów

Lider SLD uznał, że teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by wybory odbyły się w maju, bo "jest do tego podstawa prawna". Stwierdził, że nie wierzy w zapewnienia Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego. Przypomniał historię odwołania prezesa telewizji publicznej.

- To jest gra szulerów, po prostu maskarada błaznów. Dlatego mówimy, że to jest gra szulerów, bo nie usiedliśmy z nimi do stołu - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Zdaniem Czarzastego kompromis liderów Porozumienia i PiS to "ustalenie terminu wyborów przez jakichś dwóch prywatnych facetów". - Właśnie poinformowali Polskę, co zrobi Sąd Najwyższy, co zrobi Trybunał Konstytucyjny i jak to będzie. Czy to jest normalne? Ja z tymi facetami miałem usiąść przy stole? - dopytywał lider SLD.