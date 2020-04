Wybory prezydenckie 2020. Tomasz Grodzki zabrał głos ws. ustawy PiS

- Wątpliwości jest mnóstwo i władza prze do tych wyborów zasłaniajac się potrzebami konstytucyjnymi i jest to niepokojące - powiedział Tomasz Grodzki.

Koronawirus w Polsce. Co z wyborami prezydenckimi 2020?

Od godziny 6 do 20 wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

To jednak nie wszystko. Za kradzież karty do głosowania lub oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu możliwa jest kara trzech lat więzienia. Tak samo w przypadku osoby, która wrzuci do skrzynki pocztowej przygotowanej do umieszczenia koperty zwrotnej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub wspomniane oświadczenie.