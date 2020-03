Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia składa deklarację ws. współpracy z PiS

- Oczywiście, że wyobrażam sobie współpracę z PiS w obszarach spójnych z moimi programowymi priorytetami - twierdzi Szymon Hołownia. Kandydat w wyborach prezydenckich poinformował również o "diametralnej" zmianie charakteru swojej kampanii ze względu na koronawirusa.

"Od dziś, aż do odwołania, nie będziemy organizować dużych spotkań z wyborcami czy wolontariuszami, będziemy unikać większych zgromadzeń w zamkniętych pomieszczeniach i jeszcze więcej energii włożymy w to, by kontaktować się z naszymi wyborcami poprzez Internet i media" - napisał Szymon Hołownia na Facebooku. Zmianę charakteru kampanii nazwał "diametralną".