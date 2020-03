Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia zebrał pierwszy milion złotych

- To dla mnie osobiście wielka radość, bo zebranie tego miliona w zaledwie 16 dni pokazuje, że to co robimy jest bardzo potrzebne - oświadczył Szymon Hołownia. Niezależny kandydat w wyborach prezydenckich rzucił także wyzwanie swoim konkurentom.

Wybory prezydenckie 2020. Niezależny kandydat Szymon Hołownia zebrał milion złotych (PAP, Fot: PAP/Radek Pietruszka)

- Zebranie tylu pieniędzy w tak krótkim czasie to rzecz bardziej zobowiązująca niż sondaż. Bo przecież to realne pieniądze wyciągnięte z kieszeni ludzi. To dowód na to, że ludzie chcą niezależnego prezydenta - oświadczył podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia. Były prezenter zapowiedział, że kolejnym progiem pieniężnym będzie zgromadzenie 3 milionów złotych. Ta kwota ma zostać zebrana do końca marca i wydana m.in. na warszawskie biuro "Ekipy Szymona", materiały wyborcze oraz na organizację kolejnych wydarzeń kampanijnych.

Szymon Hołownia zwrócił się także z apelem do swoich kontrkandydatów. - Panie kandydacie PiS, Pani kandydatko PO oraz pozostali. Jeśli tak jak mówicie bliska wam jest ta niezależność i bezpartyjność, to zróbcie kampanię taką jak ja - mówił dziennikarz. Dodał, że sposób finansowania swojego kandydowania w Polsce jest nowością natomiast na Zachodzie to standard. - Tak samo robi to Bernie Sanders w USA. I tak samo robiła Zuzanna Czaputowa na Słowacji. Ja wierzę w zbiórki obywatelskie. Może to będzie wymagało stawania na głowie, ale my jesteśmy od zadań trudnych - dodał Hołownia.

Sztab niezależnego kandydata na prezydenta przekazał, że nadal zbiera podpisy, choć już we wtorek udało się przekroczyć ustawową barierę 100 tys. podpisów. Hołownia zamierza złożyć je w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w przyszłym tygodniu. - Kiedyś zamierzam wszystko to spisać, aby jak najlepiej oddać tę kampanię, I udowodnię, że można ją robić za 1/5 czy 1/6 typowych zasobów konkurencji - ujawnił.

Wybory prezydenckie 2020. Długa lista kandydatów

Zgodnie z rozporządzeniem Marszałek Sejmu wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Ta wypada 24 maja.