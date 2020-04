Wybory prezydenckie 2020. Szef PKW wydał oświadczenie

Do wyborów prezydenckich 10 maja pozostał miesiąc. W obliczu epidemii koronawirusa sprawa budzi ogromne kontrowersje. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak odniósł się do tego w specjalnym komunikacie.

Czytamy w nim, że PKW nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa. "Ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej, sprawowanej przez Sejm i Senat". "Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy" - zaznacza szef PKW.