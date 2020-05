Wybory prezydenckie 2020. Spotkanie Gowin-Grodzki. "Wstępna rozmowa"

- Polityka ma to do siebie, że jak mieliśmy za sobą dość obfity i bogaty tydzień, to najbliższy zapowiada się jeszcze bogatszy. Dobrze się stało, że to, co Senat mówił od samego początku, że wybory mają być przeprowadzone w sposób zgodny z konstytucją przez PKW, to się wygląda na to, że ziści - mówił marszałek Senatu. - Uniknęliśmy 10 maja nie tylko farsy, bo to by była sprawa wewnętrzna, ale kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej i to jest pozytywna rzecz - dodał.