Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin: "House of Cards" to nudziarstwo

Pytany, o to, czy to, że wybory 10 maja się nie odbyły, to porażka Zjednoczonej Prawicy, odparł, iż nie. - O tym, że wybory się nie odbędą, zdecydowała rzeczywistość, czyli największa od 100 lat pandemia. To sprawiło, że wybory w wersji tradycyjnej odbyć się nie mogły. Co do tego była powszechna zgoda i opinii publicznej, i niemal całej klasy politycznej. Z kolei na zorganizowanie wyborów korespondencyjnych zabrakło czasu. Nie jest to sytuacja wyjątkowa w skali świata. Siedemdziesiąt procent przewidzianych na ostatnie miesiące wyborów zostało przełożone - przekonywał.