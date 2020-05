Wybory prezydenckie 2020. SN ma orzec nieważność wyborów? Prezes izby SN: przyjęłam to z pewnym zdziwieniem

- Z pewnym zdziwieniem przyjęłam czynione apriorycznie założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie ważności wyborów - przyznała w rozmowie z TVN24 prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego sędzia Joanna Lemańska.

Prezes Izby tłumaczyła także w rozmowie z TVN24 procedurę, podejmowania decyzji o ważności wyborów. Przypomniała, że najpierw Państwowa Komisja Wyborcza musi stwierdzić wynik wyborów i obwieścić go w Dzienniku Ustaw. - To dopiero otwiera możliwość do składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Jeżeli takie zostaną wniesione, to my oczywiście będziemy je rozpoznawać - stwierdziła.