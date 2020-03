Wybory prezydenckie 2020. Radosław Sikorski o Andrzeju Dudzie: "Nie ma suwerenności"

- Jest problem, bo Andrzej Duda nie ma tego, co jest esencją urzędu, czyli suwerenności - twierdzi Radosław Sikorski. Europoseł z ramienia Koalicji Europejskiej komentował też kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Wybory prezydenckie 2020. Radosław Sikorski: "Andrzej Duda nie ma suwerenności"

W jego opinii Andrzej Duda nie jest prezydentem niezależnym. - Jest problem, bo Andrzej Duda nie ma tego, co jest esencją urzędu, czyli suwerenności - podkreślił stanowczo polityk KO.

Wybory prezydenckie. Radosław Sikorski ma radę dla Andrzeja Dudy

Radosław Sikorski odniósł się także do dylematu, przed którym stoi Andrzej Duda. Przypomnijmy, że prezydent dostał do podpisu ustawę przyznającą dwa miliardy złotych dotacji dla mediów publicznych. Opozycja zaproponowała, by pieniądze te przeznaczyć na dofinansowanie onkologii w Polsce.