Wybory prezydenckie 2020. Pomorskie składa skargi w PKW. "Absurdalny pomysł"

W skargach przesłanych do PKW samorządowcy stwierdzają, że utworzenie punktów wyborczych w szpitalach łamie dotychczas ustanowione zasady bezpieczeństwa związane z pandemią. Wskazali też na ryzyko zagrożenia zdrowia dla pacjentów i personelu medycznego.

- W sytuacji szalejącej epidemii, kiedy robi się wszystko by ograniczyć przemieszczanie się i kontakty, proponuje się nam, byśmy wszystkie te zasady odrzucili - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Agnieszka Kapała-Sokalska z Zarządu Województwa Pomorskiego. Jej zdaniem to "pomysł oderwany od rzeczywistości, a wręcz absurdalny".

Postanowienie komisarza wyborczego ws. obwodów do głosowania dotyczy wszystkich szpitali w Pomorskiem, w tym tych marszałkowskich. To one obsługują najwięcej mieszkańców, a położone są w całym regionie: Dzierżążnie, Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie, Prabutach, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie.