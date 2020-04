Jarosław Gowin: w przyszłym tygodniu wyprodukowanych zostanie 150 tys. polskich testów na koronawirusa

- Polski test na koronawirusa to prawdziwy przełom w naszej walce o powrót do normalności i odbudowy gospodarki. Warto podkreślić, że jest to także efekt skutecznej polityki Jarosława Gowina jako ministra nauki - ocenił w rozmowie z WP wiceminister obrony narodowej, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa.

- Polski test na koronawirusa SARS-CoV-2 jest gotowy do produkcji. Powstał w poznańskim Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. To wielki sukces młodych badaczy, którzy w ramach wolontariatu przez ostatnie trzy tygodnie pracowali w laboratorium dzień i noc. Test bazuje wyłącznie na polskich odczynnikach. Dzięki temu ma być tańszy od zagranicznych odpowiedników. Wniosek o rejestrację już został złożony. Start produkcji w radomskich zakładach Medicofarma jest kwestią dni dzięki dotacji przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przekazał Wirtualnej Polsce Jarosław Gowin.

Wcześniej o tym, że w PIH trwa weryfikacja skuteczności testu mówił rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Polska Akademia Nauk w Poznaniu opracowała test genowy PCR na koronawirusa. Te testy zostały już zwalidowane, sprawdzone pod kątem wiarygodności, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a dzisiaj przechodzą weryfikację w Państwowym Zakładzie Higieny, czyli w laboratorium o najwyższej referencyjności w Polsce. Jeżeli tylko przejdą tę weryfikację, to oczywiście rozpocznie się ich produkcja i pierwsze 150 tys. testów trafi do Ministerstwa Zdrowia - poinformował w piątek rano.

- Każda armia ma oddziały specjalne, coś w rodzaju GROM-u. W polskiej nauce takie oddziały specjalne to instytuty Polskiej Akademii Nauk. To one wdrażają nowoczesne metody badawcze, ludzie niewiele o nich wiedzą, bo na co dzień pracują w cieniu - mówił wówczas prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.