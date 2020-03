Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska: zawieszam całkowicie swoją kampanię

- Te wybory w tym czasie nie mogą się odbyć. Do wyborów potrzebni są wyborcy - podkreśliła kandydatka KO. - Nie mogą ludzie przyjść na wybory, żeby nie ryzykować swojego życia i zdrowia. Minister zdrowia mówi, że wszystko, co najtrudniejsze, jest przed nami. To tym bardziej Polacy powinni zostać w domu. Apeluję po raz kolejny do rządu, że te wybory muszą być przeniesione. Nie wolno wyborów robić w tym czasie. Nie wolno lekceważyć życia Polek i Polaków - przekonywała.