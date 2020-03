Małgorzata Kidawa - Błońska wzywa do bojkotu wyborów prezydenckich

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do wyborców, by 10 maja nie szli na wybory i zostali w domu. - Jako naród, jako wspólnota, stanęliśmy przed niebezpieczeństwem, które nie ma precedensu w naszej najnowszej historii. Wybory nie mogą się odbyć! - napisała w liście do wyborców Kidawa- Błońska.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej apeluje do wyborców, by 10 maja zostali w domu (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)