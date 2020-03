Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda o terminie wyborów: może być nie do utrzymania

- Patrząc na to, jak wygląda u nas kwestia wzrostu zachorowań, to radykalne środki bezpieczeństwa u nas podziałały - stwierdził prezydent Andrzej Duda. - Mam nadzieję, że to wolne tempo wzrostu liczby zachorowań się utrzyma, i że będzie spadało, i że tych zachorowań będzie coraz mniej, bo procentowo to się zmniejsza - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda był w sobotę gościem programu "Gość Wiadomości" w TVP Info. Tematem rozmowy była oczywiście epidemia koronawirusa i zbliżające się wybory prezydenckie.

- Wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa bardzo wcześnie, jeżeli popatrzymy na Europę. U nas pierwsze środki zaczęły się po 6 dniach od pierwszego zachorowania. Już po 8 dniach dzieci zaprzestały chodzenia do szkoły. W porównaniu do innych państw, Hiszpanii, gdzie po 44 dniach podjęto środki ostrożności czy z Włochami, gdzie po 30 dniach podjęto takie środki, to u nas dość radykalne środki ostrożności, zostały zastosowane bardzo wcześnie. Patrząc na to, jak wygląda u nas kwestia wzrostu zachorowań, to te środki radykalne u nas podziałały. Być może dzięki temu u nas ta epidemia, mam nadzieję, będzie znacznie mniejsza niż w innych krajach Europy - mówił prezydent.

- Mam nadzieję, że dzięki dyscyplinie, odpowiedzialności unikniemy długiego trwania tej epidemii i będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Bardzo bym chciał, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia jak najszybciej. Mam nadzieję, że będzie to możliwe już po świętach, chociaż tak do końca nie wie nikt. Minister zdrowia nie wie, najlepsi specjaliści nie wiedzą, co będzie - stwierdził Duda.

- Mam też nadzieję, że to wolne tempo wzrostu liczby zachorowań się utrzyma, i że będzie spadało, i że tych zachorowań będzie coraz mniej, bo procentowo to się zmniejsza. To jest ważny element. Procent chorujących jest właściwie, prawie że z dnia na dzień coraz mniej - mówił prezydent Duda. - Szacuje się, że szeroko rozwijająca się epidemia to wzrost o 40 proc. dzień do dnia. Polska jest od tego daleko, daleko, daleko - przekonywał Duda widzów TVP Info.

Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Andrzej Duda o terminie

Pytany o termin wyborów prezydenckich Duda przypomniał, że został wyznaczony na 10 maja. - Nikt z nas nie wie, co się będzie działo 10 maja, czyli za półtora miesiąca. Nikt nie jest w stanie tego określić - przyznał prezydent. - Mam nadzieję, że już po świętach sytuacja u nas będzie się uspokajała i że będziemy mogli wracać do normalnego życia. Mam nadzieję, że będą warunki do wyborów, ale gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała i że będziemy musieli cały czas trzymać dyscyplinę, ograniczenia jak są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania - dodał Andrzej Duda.