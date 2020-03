Wybory prezydenckie 2020. Prof. Tomasz Grodzki: nie ma zgody na zmiany w kodeksie wyborczym

Mam taką nadzieję i taką wiarę, bo to niezwykle ważne, że Senat obroni Polaków przed wyborami w czasie pandemii. Teraz całe siły narodu, finansowe, organizacyjne, a trzeba powiedzieć, że naród zdaje świetny egzamin, co widzieliśmy przed chwilą w audycji, gorzej teraz z rządzącymi, ale wszystkie siły powinny być rzucone na walkę z epidemię i na zabezpieczenie zdrowia Polaków, ich statusu ekonomicznego, socjalnego i ochrony naszej gospodarki. To nie jest czas na myślenie o wyborach, dlatego w Senacie zrobimy wszystko, aby tarcza antykryzysowa, nawet jeśli niedoskonała, była uchwalona jak najszybciej, natomiast nie ma zgody wśród senatorów na rozmowy o ordynacji wyborczej - stwierdził Tomasz Grodzki w rozmowie z Justyną Pochanke w "Faktach po faktach” TVN24.