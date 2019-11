Wybory prezydenckie 2020. Lech Wałęsa zmienił zdanie. Teraz popiera innego kandydata na prezydenta

- Teraz stawiam na Waldemara Pawlaka - zapowiedział Lech Wałęsa. To już kolejna zmiana poparcia byłego prezydenta dla kandydata opozycji. Wybory prezydenckie już w kwietniu lub maju 2020 r.

Wybory prezydenckie. "Nie zabiegaliśmy o to"

Władysław Kosiniak-Kamysz nie wydawał się zachwycony tym faktem. - Nie zabiegaliśmy o poparcie Lecha Wałęsy; każdy głos oddany na PSL się liczy, ale chciałbym, żeby padły słowa "przepraszam” za to, co zostało powiedziane przez Wałęsę w niedzielę wobec śp. Kornela Morawieckiego – powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy.

- A co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda powiedział wówczas były prezydent.