Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz: Dawid pokonał Goliata, mogę i ja

- Dawid pokonał Goliata, mogę i ja. Prezydentura Andrzeja Dudy miała być niezłomna, budująca mosty, zasypująca podziały, a okazała się jednopartyjna, kolesiowska i generująca spory społeczne - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski, przy całym moim szacunku i sympatii dla nich, mogą wygrać wybory na przewodniczącego PO, ale nie wygrają wyborów prezydenckich, bo nigdy nie przekonają do siebie wyborców obecnego prezydenta. Liderzy Platformy to wiedzą, ale wygląda na to, że dziś ważniejszy jest dla nich interes partyjny niż państwowy. Jednocześnie jasno deklaruję: jestem gotów wycofać się z wyborów prezydenckich, jeśli znajdzie się kandydat, który będzie miał większe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy - podkreśla Kosiniak-Kamysz.

Wybory prezydenckie. Jest za związkami partnerskimi

- Prezydent musi być otwarty, nie może się zamykać tylko w swoim środowisku politycznym. Jeśli jakieś ważne sprawy społeczne budzą wielkie emocje, to dobrze jest zapytać o wolę narodu. Po to chcę ustanowić raz do roku dzień referendalny. Andrzej Duda ani razu nie zarządził referendum. Raz co prawda próbował, ale zablokowała go jego własna partia. Ani razu nie zwołał Rady Gabinetowej. Jego prezydentura pozbawiona była inicjatywy. Głowa państwa nie korzystała ze swoich prerogatyw, bo została ubezwłasnowolniona przez PiS - powiedział polityk.