Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin na wylocie? Jacek Sasin wymownie o wicepremierze

– Jarosław Gowin jest w rządzie. Natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść. Słyszałem coś takiego, gdzieś w mediach, że jeżeli będziemy chcieli jako PiS, większość parlamentarna, przeprowadzić wybory prezydenckie w terminie konstytucyjnym, to że być może do takich decyzji dojdzie. Mam nadzieję, że nie – mówił wicepremier Sasin.

Na pytanie, jak mają być dostarczane karty do głosowania Sasin odparł, że "od pracowników Poczty Polskiej, bo Poczta Polska będzie operatorem". - Od listonosza - doprecyzował polityk. Czy będzie wręczał karty osobiście? - Nie, niekoniecznie. Listonosz może je wrzucić (do skrzynki - przyp. red.), tak jak się dostarcza korespondencję - tłumaczył wicepremier.

- To projekt bardzo trudny do realizacji. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że są w nim rozstrzygnięcia co do terminów, które mogą być trudne do dotrzymania. Porozumienie zajmie w tej sprawie głos na końcu. Czekamy, jaka będzie reakcja partii opozycyjnych. Od ich zgody i od szybkiego procedowania w Senacie zależy to, czy ten projekt ma szansę - podkreślił Gowin.