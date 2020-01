Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda zaciera ręce. Jeden dzień, dwa obiecujące sondaże

Dobry dzień dla Andrzeja Dudy. Z najnowszego sondażu pracowni Estymator wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je zdecydowanie. To nie koniec. W innym badaniu tej samej pracowni, opublikowanym tego samego dnia, ponad połowa Polaków oceniła jego działalność pozytywnie.

Z pierwszego z nich wynika, że Andrzej Duda może liczyć na 47,7 proc. poparcia. To wzrost w stosunku do grudniowego badania o 1,1 pkt. proc. Na drugim miejscu z wynikiem 22,7 proc. uplasowała się kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Zyskała, względem poprzedniego badania, 0,3 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Lider PSL odnotował spadek o 0,2 pkt. proc. i obecnie może liczyć na 9 proc. poparcia.