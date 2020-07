Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda skrytykował nieobecność Rafała Trzaskowskiego. "Niesmak pozostał"

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda skrytykował Rafała Trzaskowskiego

Po zakończonej debacie prezydent rozmawiał z dziennikarką TVP, która pytała go o ocenę zachowania Rafała Trzaskowskiego. - Niestety nie było sposobności podebatować. Nigdy nie było czegoś takiego, by kandydat jeździł po Polsce i wzywał swojego kontrkandydata na debatę - mówił Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził też, że to nie pierwsza taka sytuacja. - To w ogóle dziwne zasady, bo wcześniej wezwano mnie wręcz na debatę organizowaną wraz z TVN. Trochę został niesmak, bo jednak to nie tak powinno się rozmawiać z prezydentem. Nie tak to powinno wyglądać - podkreślił polityk.