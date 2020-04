Wybory prezydenckie 2020. Adam Hofman o liderze Porozumienia: Gowin gra w bycie świętym

- To jest taka gra: "ja jestem Jarosław Gowin, jestem lepszy moralnie od reszty mojego obozu politycznego. Ja was do tych wyborów ciągnąć nie chcę - tak ostatnie działania Jarosława Gowina komentuje Adam Hofman. Były polityk PiS ocenia też układ sił po stronie opozycji i możliwy powrót na polską scenę polityczną Donalda Tuska.

Wybory prezydenckie 2020. Adam Hofman o liderze Porozumienia: Gowin gra w bycie świętym (PAP, Fot: Leszek Szymański)