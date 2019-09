Wybory parlamentarne. Sondaże PiS się wahają, ale Kaczyński wciąż jest mocny. Kidawa-Błońska krzyżuje plany

Prawu i Sprawiedliwości kolejne afery wybuchające w poszczególnych segmentach władzy nie szkodzą, a partia rządząca wciąż jest mocna w sondażach. Zamawiane przez partie badania wskazują wprawdzie na wahania w poparciu, ale są one nie większe niż granica błędu statystycznego.

Inny dodaje: – Jest dobrze. Mamy między 40 a 45 proc., ostatnie wahnięcia jednak były lekko na naszą niekorzyść. Ale to się zmienia, sprawa Piebiaka i Małej Emi nie wpłynęła istotnie na nasze poparcie.

– A co z Kidawą-Błońską? Obawiacie się tego ruchu Schetyny? – dopytujemy polityka PiS.

– Nie – odpowiada. – Ale krzyżuje nam to delikatnie plany. Schetyna był łatwym celem, plany kampanijne wymierzone w PO mieliśmy ułożone pod niego. W Kidawę-Błońską będzie nam dużo trudniej uderzać. Ale nie wpłynie to w większy sposób, a pewnie i żaden, na wynik wyborów 13 października – przekonuje nasz rozmówca.

Zobacz także: Kaczyński pisał do hejterki? "Nie znał nadawców"

Wedle sondażu IPSOS opublikowanego 31 sierpnia, PiS mogło liczyć na 41 proc. poparcia. Koalicja Obywatelska – na 28 proc. Lewica – na 13 proc., a PSL z Kukizem – 5 proc. To daje łącznie dla opozycji aż 46 proc. – czyli więcej, niż miała w opisywanym sondażu Zjednoczona Prawica.

– I to jest właśnie niepokojące – zauważa nasz rozmówca. – Żeby mieć pewny i niepodważalny mandat na kolejną kadencję, chcemy mieć w sumie więcej niż cała opozycja razem wzięta. To jest nasza ambicja i taki stawiamy sobie cel – mówiła nam kilka dni temu osoba ze sztabu PiS.

Ale inny jest dużo bardziej optymistyczny. – My jesteśmy w sondażach niedoszacowani. Naprawdę. To widać nie tylko w naszych badaniach, ale wszyscy mogli to zobaczyć przy wyborach europejskich, kiedy nikt nie spodziewał się tak wysokiego wyniku dla nas – przypomina rozmówca WP.