Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska oddechem ulgi dla członków PO. "Wszyscy gramy na nią"

Gdy Grzegorz Schetyna zrezygnował z ubiegania się o stanowisko premiera i postawił na Małgorzatę Kidawę-Błońską, cała partia odetchnęła z ulgą. Polityk Platformy Obywatelskiej: – Grzesiek zrobił dobrze sobie i nam. Zachował się mądrze. Od dziś wszyscy gramy na Małgosię.

Za każdym razem, gdy Grzegorz Schetyna mówi o zaletach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, przyznaje się do własnych wad. Widzą to też członkowie jego partii.

– Ludzie chcą kogoś, kto nie będzie zajmował się polityczną wojną, tylko wytrwałą pracą. Kogoś, kto koncentruje się na ludzkich sprawach. Im dłużej tego słuchałem, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że jest tylko jedna taka osoba. Jak mogliśmy wcześniej na to nie wpaść? – stwierdził lider PO na konferencji we wtorek, gdy przedstawił – ku zdumieniu wszystkich – kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na stanowisko premiera.

– Grzesiek myśli na kilka ruchów do przodu, w tym przypadku uznaję, że nieco za późno. Ale i tak pokazał zmysł polityczny, zaakceptował to, że nie trawi go nasz elektorat. Trzeba to docenić – twierdzi popularny polityk PO z młodszego pokolenia. I dodaje: – Myśli też oczywiście o swojej przyszłości. Partia jest dla niego na pierwszym miejscu. A Grzesiek to partia.