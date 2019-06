Wybory parlamentarne. PiS ma coś, czego opozycji brakuje: naukowców i ich badania

Prawo i Sprawiedliwość dysponuje "mapami wyborczymi", dzięki którym potrafi odczytać potrzeby poszczególnych grup wyborców, by później je zaspokoić. Dzięki temu wie, że jesienią musi powalczyć o głosy kobiet i ludzi młodych. Wie też, gdzie walczyć. PO o takiej wiedzy może pomarzyć.

To szef CAS właśnie jest odpowiedzialny za przygotowywanie kompleksowych analiz, które stanowią fundament strategicznych posunięć i programów partii rządzącej w kolejnych kampaniach.

Wspomniany "Dziennik Gazeta Prawna" napisał w środę , że sztabowcy partii rządzącej typują grupy wyborców najszybszych do pozyskania i kreślą "mapy wyborcze".

Z analiz wynikają dwie ważne konkluzje. Po pierwsze, gdyby przeliczyć wyniki wyborów europejskich na parlamentarne, to PiS miałby bezwzględną większość w Sejmie – podaje "DGP". Po drugie, PiS ma rezerwy, by powalczyć o więcej. "Analiza pozwala wyodrębnić tereny, gdzie PiS będzie mógł pozyskać mandat" – czytamy.

Jakie to tereny? Pas wzdłuż zachodniej granicy i drugi – przez centrum Polski z południa na północ. To tam jesienią PiS będzie walczył o dodatkowe głosy.

– Najciekawsze sondaże to te, które rzadko się publikuje – mówi prof. Paruch. – Czyli badania postaw społecznych. One pokazują, jak zachowują się ludzie, co jest dla nich ważne i czy rywalizujące ze sobą partie polityczne odpowiadają na te oczekiwania – tłumaczy szef CAS.