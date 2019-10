WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wybory parlamentarne 2019. Ujawniamy taśmy Konfederacji W ub. tygodniu "Fakt" ujawnił nagranie, na którym Janusz Korwin-Mikke mówi o "transferowaniu" pieniędzy z subwencji partii KORWiN na trwającą właśnie kampanię wyborczą innego ugrupowania - partii Konfederacja. Teraz WP publikuje treść kolejnej narady. Wybory parlamentarne 2019. Janusz Korwin-Mikke (lider Konfederacji) Pełen tekst o wyprowadzaniu przez Konfederację pieniędzy z subwencji przeczytasz TUTAJ Stenogram z narady działaczy Konfederacji. Robert Winnicki (Ruch Narodowy, Konfederacja): Ile procent na subwencję możemy mu oddać, tak, moim zdaniem to jest absolutnie... Ja bym w ogóle z 40 (%) nie wychodził... Szymon Kułakowski (Konfederacja): Możemy na kwoty to przeliczyć, tak, ja liczyłem, że przy frekwencji, nie wiem, 55 procent i zdobyciu 7 procent w wyborach, to jest między 6 a 6,5 miliona. Jakub Kulesza (wiceprezes partii KORWiN): Zaczynamy od 2 milionów i kończymy na... Robert Winnicki: Ja zwracam uwagę tu tylko na jedno, tu, Oskar, twoja opinia też będzie tu dla mnie istotna, na jedną rzecz – nie wiem, czy dobrze by nie było rozpisać subwencję całą, czy nawet w 95 procentach rozpisać na fundację, że... Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy, Konfederacja): Jakie są tam obostrzenia, bo są te procenty, które trzeba przeznaczyć... Jakub Kulesza: Czy partia może przeznaczyć pieniądze na fundację, prawda? Oskar Kida (skarbnik partii KORWiN): No ogólnie tak, może Jakub Kulesza: Czy są jakieś limity tych kwot, jakie może przeznaczać? Oskar Kida: Wydaje mi się, że limitów chyba nie ma, z zachowaniem tego, że musi przeznaczyć od 5 do 15 procent na fundusz ekspercki Witold Tumanowicz: Moim zdaniem to powinno być wyłączone spośród naszych... Robert Winnicki: A sytuacja, w której partia przeznacza 80 procent na fundusze eksperckie? Szymon Kułakowski: Nie, 15 masz maksymalnie Oskar Kida: Od 5 do 15 procent, w przedziale Jakub Kulesza: Dobra, czyli jak partia przeznacza 5 procent na fundusz ekspercki, to może 95 procent przelać na fundację? Oskar Kida: Musiałbym sprawdzić w ustawie Szymon Kułakowski: Nie, moim zdaniem w ustawie tego nie ma Oskar Kida: To musi być w ustawie Michał Wawer (Ruch Narodowy, skarbnik Konfederacji): W ustawie jest tyle, że subwencję przeznacza się na cele statutowe. Tym się różni od ogólnych zapisów w ustawie o partiach politycznych, że w ustawie jest, że partia może wydawać pieniądze na cele statutowe lub charytatywne, ale przeznaczenie na fundację, moim zdaniem, też może się mieścić w celach statutowych Szymon Kułakowski: O ile cele statutowe fundacji są zbieżne z celami partii Michał Wawer: Subwencja może być tylko na cele statutowe Witold Tumanowicz: Aha, O.K. Oskar Kida: Tak, subwencja tak. Tylko na cele statutowe Szymon Kułakowski: Nie, czekaj, a gdybyśmy teraz... Oskar Kida: Subwencja nie może być na cele charytatywne Szymon Kułakowski: Rozumiem Oskar Kida: Chodzi o to, że fundacja np. wystawi fakturę na jakąś usługę, a potem będzie to realizować Szymon Kułakowski: Nie, Oskar... Michał Wawer: Ja bym to interpretował w taki sposób, że jeżeli fundacja ma cele statutowe zbieżne z celami statutowymi partii, to można darowiznę na fundację... Robert Winnicki: Trzeba się przyjrzeć statutowi partii pod kątem celów Oskar Kida: To raz, a dwa ja nie wiem czy ta interpretacja jest właściwa. To jest tak trochę... Szymon Kułakowski: No dobrze, czyli partia KORWiN mogłaby sobie teraz przelewać, nie wiem, co roku przelewać 2 miliony złotych na jakąś fundację, która tam dalej sobie działa Oskar Kida: W sensie, tak po prostu Szymon Kułakowski: Darowizna na cele statutowe Kaja Godek (działaczka pro life): Czy możesz dokonać darowizny, bo jeszcze możesz zrobić tak, że możesz, wiesz, zlecić raport Szymon Kułakowski: Wiem, ale raporty za 2 miliony złotych… Robert Winnicki: Można podpisać umowę darowizny, uszczegółowić co w tej umowie i jakie cele są tej darowizny, tak, co fundacja ma realizować za pomocą tych pieniędzy, nie? Kaja Godek: Czyli np. na inicjatywę Szymon Kułakowski: Tak, musi być zbieżne z celami statutowymi partii, tak Robert Winnicki: Ale skoro jest zbieżne z celami statutowymi... Szymon Kułakowski: Nie wiem czy tak można, to weź Oskar ze swojej strony się zorientuj i Michał też się zorientuje Oskar Kida: No ja już tu widzę pewne obiekcje, w sensie, że nie widziałbym obiekcji gdyby było tak, że partia płaci jakąś tam fakturę fundacji, tylko to by trzeba było wiedzieć za co jest ta faktura Jakub Kulesza: Tytułem darowizny Oskar Kida: Bez czytania przepisów budzi moje wątpliwości... Michał Wawer: Jak przejdziemy do analizowania takich już technicznych szczegółów jak tę subwencję rozdysponowujemy, to będzie dużo możliwości. No każdy ma przy sobie jakieś kancelarie prawne, jakieś firmy usługowe, marketingowe... Szymon Kułakowski: Ja wiem, ale to trzeba świadczyć usługi... Robert Winnicki: To już zostawmy to w tym momencie... Kaja Godek: Mogę zadać pytanie? Co się dzieje z Jakubiakiem i Liroyem? Szymon Kułakowski: Jakubiaka chyba nikt już nie chce nigdzie przyjąć Oskar Kida: Ich nie ma co traktować łącznie, bo się pokłócili Kaja Godek: Tak, tak (...) Michał Wawer: Co do tej subwencji, ja przypominam, że jest jeszcze jeden istotny sposób na rozdysponowanie środków, czyli po prostu wynagrodzenia członków organu, a więc członkom Rady Liderów... Robert Winnicki: Dobra, nie rozmawiajmy tu o tym Kaja Godek: Wiesz Michał, jeżeli ja mam realizować jakieś cele, że ktoś mi zapłaci pensje, rozumiesz? Szymon Kułakowski: Nie, bardziej te fundacje...