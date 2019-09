Wybory parlamentarne 2019. Sprawdź, jak głosować poza miejscem zameldowania i przez pośrednika

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się już w niedzielę 13 października. Sprawdź, jak oddać głos poza miejscem zameldowania. Osoby starsze i z niepełnosprawnościami mogą głosować korespondencyjnie lub przez pośrednika.

Kiedy wybory parlamentarne 2019? Kto może wziąć w nich udział?

Lokale wyborcze w całym kraju będą otwarte w godzinach 7-21. To właśnie w tych godzinach będzie można oddać głos na kandydatów do Sejmu i Senatu.

Głos w wyborach parlamentarnych można oddawać w lokalach wyborczych odpowiednich dla miejsca zameldowania. Żeby zagłosować, należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.