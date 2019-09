Wybory parlamentarne 2019 będą weryfikacją dla Roberta Biedronia tylko jako szefa kampanii Lewicy. Sam postanowił zostać w Brukseli i pełnić mandat europosła. Były prezydent Słupska ocenił dołączenie Aleksandra Kwaśniewskiego do kampanii Lewicy.

Na wybory parlamentarne 2019 kandydaci Lewicy mają wsparcie byłego prezydenta Polski. Robert Biedroń stwierdził, że sztabowcy lewicy pielgrzymowali do Aleksandra Kwaśniewskiego "jak Trzech Króli".

- Wszystkie nasze srebra rodowe, dobra, porcelanę najlepszą lewicy wyciągamy na stół i pokazujemy, co mamy - powiedział na antenie Radia Zet. Biedroń przekonywał, że jest dumny, że najbardziej popularny i ceniony prezydent III RP "wsiądzie do Lewicobusa".

Wybory parlamentarne 2019. Robert Biedroń nie startuje. "Zrobił wyborców w konia?"

Wybory parlamentarne 2019 Robert Biedroń ostatecznie obejrzy jako szef sztabu Lewicy, a nie kandydat. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, zdecydował zachować mandat europosła. Gospodyni audycji zapytała go, czy nie ma wyrzutów sumienia za "zrobienie wyborców w konia".

- Trzeba było zrobić krok do tyłu, żeby zrobić trzy kroki do przodu, i tak też zrobiliśmy. Uważam, że to jest najbardziej rozsądna decyzja, jaką mogłem podjąć - ocenił Biedroń. Lider Wiosny przekonywał, że decyzja o starcie w ramach szerokiego bloku politycznego wymogła na nim zmianę planów.