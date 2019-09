Ryszard Czarnecki oskarża Roberta Biedronia. "Buntuje europosłów przeciwko PiS"

Europoseł Ryszard Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Wiosny Robert Biedroń działał przeciwko kandydatom, których PiS wysuwało na ważne stanowiska w europejskich strukturach. - To sytuacja absolutnie wyjątkowa - podkreśla.

Jak powiedział Czarnecki w rozmowie z portalem tysol.pl, Robert Biedroń rozesłał maila do europosłów różnych frakcji, apelując w nim, by nie głosować na przedstawicieli PiS. - Wymienił nazwisko moje, premier Szydło, prof. Krasnodębskiego i Witolda Waszczykowskiego - wylicza europoseł PiS.

Czarnecki przypomina, że w poprzedniej kadencji Europarlamentu podobne działania prowadziły Róża Thun i Julia Pitera , które lobbowały za odrzuceniem kandydatury Janusza Wojciechowskiego do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. - Akcja pana Biedronia miała jednak szerszy charakter - ocenił.

Według europosła PiS, taka sytuacja jest "absolutnie wyjątkowa". - Prowadząc obrady PE, widziałem wiele debat, podczas których francuscy czy hiszpańscy europosłowie skakali sobie do gardeł, natomiast sytuacja, w której wysyła się maile czy namawia się, by nie wybierać własnych rodaków na stanowiska, które im się należą zgodnie z systemem D’Hondta, to rzecz absolutnie niespotykana. Opozycja ustanawia na forum międzynarodowym nowe haniebne standardy - podsumowuje.