Wybory parlamentarne 2019. PO wystartuje bez PSL. Nowe nazwisko na liście może zaskoczyć

W Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie nie będzie PSL, ale SLD i Zieloni - ustaliła Polska Agencja Prasowa. Z listy KO ma wystartować dwóch byłych polityków PiS - Paweł Kowal i Kazimierz Ujazdowski.

Lider Platformy stwierdził, że nie zgodzi się na wprowadzenie do KO "polityki transakcyjnej”.

- Jeśli dla kogoś różnica między Koalicją Obywatelską a partią rządzącą dzisiaj polega tylko na tym, ile od kogo można dostać więcej stołków, to nie mamy o czym rozmawiać - powiedział Schetyna.

Komentatorzy odebrali te słowa jako skierowane do PSL. Ma to być zapowiedź startu w wyborach bez PSL. Jeden z polityków Platformy mówi, że ludowcy już trzy razy zrywali rozmowy z PO. Zaplanowane jest jednak jeszcze jedno spotkanie.

Wybory parlamentarne 2019. Nowe nazwiska

Wszystko wskazuje więc na to, że PO pójdzie do wyborów bez PSL, za to z Zielonymi i SLD.