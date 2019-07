Wiceminister nauki radzi uczniom: Można poszukać szkoły za granicą

- Może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą - poradził wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek w rozmowie z "Kurierem Lubelskim". Wszystko wskazuje na to, że nawet kilka tysięcy uczniów w całej Polsce nie dostało się do żadnej szkoły ponadpodstawowej.

Andrzej Stanisławek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (PAP, Fot: Wojtek Jargiło)

Wypowiedź senatora PiS i wiceministra nauki Andrzeja Stanisławka udostępniła Joanna Mucha z PO na Twitterze.

"Wiecie, jaką radę ma dla dzieciaków z Lublina Senator PiS Andrzej Stanislawek? Nieprawdopodobne. Zbrodnia na dzieciach!" - napisała posłanka i udostępniła fragment wypowiedzi wiceministra nauki dla "Kuriera Lubelskiego".

- Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą - powiedział Stanisławek.

Kłopoty uczniów po reformie

W związku z reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja i wydłużyła naukę w szkołach podstawowych do ośmiu klas, o miejsca w liceach i technikach walczą dwa roczniki. Wyniki rekrutacji będą znane 16 lipca.

W poniedziałek przed miejscowym kuratorium uczniowie protestowali przeciw skandalicznej ich zdaniem rekrutacji do szkół średnich. 605 absolwentów nie dostało się do wskazanych szkół, mimo że aż 150 z nich może się pochwalić świadectwem z czerwonym paskiem. Domagają się, aby w szkołach stworzyć dodatkowe oddziały.

Lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk powiedziała protestującym, że "marzenia nie zawsze się spełniają". Zapewniła, że miejsc w szkołach wystarczy dla wszystkich, choć nie w placówkach pierwszego wyboru.

