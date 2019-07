Prezydent Sosnowca dowiedział się o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy z internetu

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwiedził Sosnowiec. Spotkanie było organizowane przez marszałka województwa. Nie zaprosił on ponoć gospodarza miasta, Arkadiusza Chęcińskiego. Prezydent Sosnowca wysłał w tej sprawie pismo do Kancelarii Prezydenta. "To nic innego, jak dzielenie obywateli" - napisał. Tyle że to nie Kancelaria Prezydenta była organizatorem wydarzenia. KPRP zarzuty włodarza Sosnowca odbiera jako bezpodstawne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezydent Andrzej Duda w Sosnowcu (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

Andrzej Duda w poniedziałek gościł na terenie jednostki strażackiej w Sosnowcu. Podczas uroczystości prezydent podziękował strażakom za ich służbę.

Okazało się, że o wizycie głowy państwa nie wiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński - informuje portal natemat.pl.

Tyle że - jak słyszymy - wizyta nie była organizowana przez Kancelarię Prezydenta, ale przez marszałka województwa.

- Szkoda, że uroczystość odbyła się bez władz miasta, które dofinansowały w dużej mierze profesjonalny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, którym dysponują teraz sosnowieccy strażacy - powiedział Chęciński w wywiadzie z portalem silesia24.pl.

Zdaniem prezydenta Sosnowca, wydział zarządzania kryzysowego miasta powinien wiedzieć o wizycie głowy państwa ze względów bezpieczeństwa.

Chęciński postanowił wysłać list w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta. Ta podkreśla, że spotkanie było otwarte, a mógł na nie przyjść każdy. Organizatorem był marszałek województwa.

"Mimo, że pochodzimy z różnych obozów politycznych, to właśnie przy takich okazjach należy okazywać sobie wzajemny szacunek" - napisał Chęciński w liście.

Źródło: natemat.pl