Wybory parlamentarne 2019. PiS w kolejnej kadencji chce zakazać aborcji "eugenicznej"

Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło jeszcze swojego programu wyborczego. Partia rządząca ma to robić stopniowo, choć niewykluczone, że ostatecznie cały dokument zostanie lada dzień położony na stół. W programie będzie mowa o ochronie życia. Jeśli PiS wygra wybory, to w drugiej kadencji rządów może wprowadzić zakaz tzw. aborcji "eugenicznej".

Jak tłumaczy w długim wywodzie prezes: – Człowiek, żeby być godnym, musi żyć. Ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko. To jest ochrona przed różnego rodzaju opresjami, także ze strony własnego państwa. Ale to jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą tą ideologią, która dzisiaj wartość ludzkiego życia podważa.

W ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jak do tej pory zmian nie wprowadzała żadna władza. Teraz może się to zmienić.

Jak twierdził minister sprawiedliwości, "aborcja jest niezgodna z konstytucją, bo ustawa chroni wartości takie jak życie i godność człowieka, także w prenatalnej fazie rozwoju". W piśmie do Trybunału Konstytucyjnego dodano, że "słabsza ochrona dziecka nienarodzonego, obciążonego istotnymi wadami genetycznymi lub nieuleczalną chorobą wydaje się być uzasadniona jedynie względami eugenicznymi, co jak już powiedziano, nie znajduje umocowania w Konstytucji".

– Termin aborcja "eugeniczna" jest nagminnie używany przez polityków prawicy na określenie przerywania ciąży z powodu nieuleczalnych wad genetycznych zagrażających życiu płodu. Jest to celowa manipulacja mająca służyć propagandzie, używana po to, by urobić opinię publiczną, by wywołać skojarzenie z czasami nazizmu – mówi WP rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska.