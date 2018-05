Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Zbigniew Ziobro uznał aborcję wykonywaną ze względów eugenicznych za niezgodną z polską konstytucja. Takie stwierdzenie znalazło się we wniosku posła Bartłomieja Wróblewskiego do TK o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą.

Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją

Stanowisko Zbigniew Ziobry znalazło się we wniosku do TK. "Opinia prokuratora nie jest elementem koniecznym do podjęcia prac nad wnioskiem przez Trybunał, głos Zbigniewa Ziobry, jest dodatkowym wzmocnieniem naszego stanowiska. Argumenty konstytucyjne w tej sprawie są bardzo mocne i wskazują na niekonstytucyjność obowiązujących w Polsce przepisów" - powiedział "ND" Bartłomiej Wróblewski.