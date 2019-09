"Dziękujemy!". Hat-trick Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS. Tymi obietnicami przebił wszystkich

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił na konwencji partii w Lublinie program na wybory parlamentarne. Obietnice? Na koniec 2020 roku 3000 zł pensji minimalnej, a na koniec 2023 roku - 4 tys. zł. Ale to nie wszystko.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Lublinie mówił o rodzinie (Agencja Gazeta, Fot: Jakub Orzechowski)

- Nasz system skonstruowany jest wokół godności człowieka i jego życia. Ta ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko. To ochrona przed opresjami, eutanazją, aborcją na życzenie - przed całą ideologią, która podważa wartość naszego życia. Stoimy zdecydowanie na stanowisku, że to wartość niepodważalna - mówił Kaczyński na początku wystąpienia.

Jak zaznaczył, "wartością w centrum naszego myślenia jest też wolność". - Człowiek musi być wolny - od niepotrzebnych zakazów, opresji, ale też musi mieć prawo wolności "do" - do działania, do uczestnictwa, do współdecydowania. Ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna - ona skonstruowała nasze dzieje - wskazał.

- My chcemy sprawiedliwości, my chcemy Polski sprawiedliwej. Ale też chcemy sprawiedliwego świata. Chcemy, by ona obowiązywała w relacjach międzynarodowych. Dwie wspólnoty uznajemy za fundamentalne. Pierwsza z nich to rodzina. Rodzinę widzimy tak: jeden mężczyzna, jedna kobieta, ich dzieci. To jest rodzina. Taki model ma dziś wielu przeciwników. Ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami - i tak ma w Polsce zostać - oznajmił Kaczyński.

- Wspólnota, którą cenimy, jest też naród. Dla nas narodem jest polskość i ją cenimy bardzo wysoko. Chcemy, by Polska trwała. Warto być Polakami - dodał.

Prezes PiS mówił też o Kościele, który - jak przekonywał - jest głosicielem "jedynego powszechnego w Polsce systemu wartości". - Dlatego jest dla Polaków ważny, jest ważny dla polskich patriotów. Niezależnie, czy jest wierzący, czy jest agnostykiem, czy niewierzący (...) Odrzucamy nihilizm, bo on niczego nie buduje. On wszystko niszczy - oznajmił.

Nie zabrakło wątków międzynarodowych. - Jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami, także w sensie kulturowym - w każdym sensie. Ale Europa jest bogata różnorodnością. Jednym z tych narodów jest naród Polski. I nie ma powodów, żeby przeciwstawiać europejskość polskości. Polska pozostanie wyspą wolności - przekonywał prezes PiS.

Jak podkreślił, "tylko państwo narodowe może być demokratyczne, może być demokracją". - A my chcemy demokracji. Chcemy demokracji skonstruowanej prosto - przedstawicielskiej. I na poziomie lokalnym, i na poziomie ogólnonarodowym - mówił Kaczyński.

- Chcemy polską demokracje umacniać i będziemy to czynić - zapowiedział.

Kaczyński uderza w Tuska

W dalszej części wystąpienia Kaczyński uderzył m.in. w Donalda Tuska i rząd PO-PSL. - Tusk odrzucał, że instytucje zawiodły w czasie afery Amber Gold.

Ta władza to była po prostu zabawa we władzę, zabawa w rządzenie - dobre wina, cygara, haratanie w gałę. Nawet nie chcieli chcieć. Cała ta władza lubiła widowiska. Nas to kosztowało zatrzymanie w rozwoju - mówił prezes PiS.

- Skręcili w stronę obyczajowego lewactwa. Przegrali (...) Tamta władza była zaprzeczeniem pro publico bono - stwierdził Kaczyński.

Obietnice PiS

Na koniec posypały się obietnice, m.in. ws. pensji minimalnej. Na koniec 2020 roku ma wynieść 3000 zł, a na koniec 2023 roku - 4 tys. zł. Kaczyński zapowiedział też dwie trzynaste emerytury w 2021 r.

Prezes PiS ocenił, że reforma sądownictwa musi być kontynuowana.

- Możemy dogonić Niemcy - nie obecne, ale te za 20 lat - podsumował.