Wybory parlamentarne 2019. Kobiety do Sejmu. Jest szansa na przekroczenie 30 proc. mandatów

Czy w nadchodzących wyborach kobiety powtórzą sukces z 2015 roku, kiedy to tłumnie weszły do Sejmu? Szanse są spore. Panie są liderkami 42 list, jeszcze więcej nazwisk znajdziemy na wyborczych kartach w pierwszej trójce i pierwszej piątce kandydatów.

Po wyborach w 2015 roku do Sejmu weszła rekordowa liczba kobiet. Panie zajęły 125 z 460 miejsc, najwięcej w historii polskiego parlamentaryzmu. To 27 proc. wszystkich mandatów i wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednią kadencją. Najwięcej kobiet wprowadziła Nowoczesna – 46 proc., nieco mniej, bo 36 proc. Platforma Obywatelska, a w klubie poselskim Prawa i Sprawiedliwości udział pań wzrósł do 23 proc.