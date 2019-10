Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński i słowa o śmierci Jana Szyszki. Polityk PiS: "Prezesowi się wymsknęło"

Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński swoją niedopowiedzianą teorią na temat okoliczności śmierci prof. Jana Szyszki zaskoczył polityków PiS i sam sztab – wynika z informacji z WP. – Wiedzieliśmy, że prezes powie o śmierci profesora, bo wymagały tego okoliczności. Zmarł nasz kolega, minister rządu. Ale to jest jasne, że nikt nie pytał prezesa, co zamierzał powiedzieć – przyznaje ważny polityk PiS.

– Majestat śmierci nie pozwala mi dzisiaj o tym mówić, ale trzeba będzie o tym powiedzieć, bo to nie był przypadek, że akurat dzisiaj, że akurat teraz – tak o śmierci prof. Jana Szyszki mówił na konwencji PiS w Kielcach Jarosław Kaczyński .

Swoją wypowiedzią – pełną dość niepokojących niejasności – prezes wzbudził spore kontrowersje. Zwłaszcza, iż podobne sugestie – że śmierć profesora nie była przypadkiem – przedstawiały bliskie rządowi media publiczne. Publicyści występujący w telewizji publicznej podkreślali to, jak mocno Jan Szyszko był w ostatnich dniach "atakowany" przez media komercyjne, zwłaszcza jedną ze stacji informacyjnych.

Niektórzy komentatorzy zwracali uwagę, iż Kaczyński znów wraca do starej retoryki: "wiem, ale nie powiem, sami się domyślcie". Tyle że oburzenie przede wszystkim wzbudzał fakt, iż tak kontrowersyjne słowa z ust prezesa padły kilka godzin po śmierci ministra środowiska w rządzie Beaty Szydło.

– Wiedzieliśmy, że za chwilę dziennikarze zaczną wypytywać, "co prezes miał na myśli". Odczytaliśmy jego aluzję, ale nie wiedzieliśmy, co konkretnie się za nią kryje. Jarosław Kaczyński o takich okolicznościach mówi "od siebie", z głowy, bez konsultowania. To oczywiste – przyznaje dobrze poinformowana osoba z PiS.