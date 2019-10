Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński atakuje elity III RP

Na konwencji wyborczej prezes PiS opowiadał o osiągnięciach rządu Zjednoczonej Prawicy. Podczas wystąpienia wiele czasu poświęcił polityce historycznej. - Od prawie 300 lat byliśmy przedmiotem akcji defamacyjnej ze strony sąsiednich mocarstw - stwierdził Jarosław Kaczyński.

- Patrząc na ostatnie dziesięciolecia – chodziło o odebranie nam racji: pierwsi walczyliśmy z hitleryzmem na niemal wszystkich frontach. Chciano nas przedstawić jako współpracowników Hitlera, szczególnie przy Holokauście. Ta narracja trwała, także w czasie rządów poprzedników. Z przykrością muszę stwierdzić, że dołączyli do tego przedstawiciele polskich, oczywiście w duży cudzysłowie, przedstawiciele polskich elit - kontynuował Kaczyński.

Według prezesa PiS "były książki, filmy oraz akcje", które miały się wpisywać w "oszczerczą narrację" - Takim filmem był chociażby film "Pokłosie". On przenosił sprawy przeszłości w teraźniejszość - mówił Kaczyński. - Te elity już nie pracują dla innych. A jeśli to robią, to są napiętnowani - dodał prezes.