Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński: PiS jest partią empatii i tolerancji

Kampania na kilka dni przed wyborami rozpędza się na dobre. - Prawo i Sprawiedliwość jest formacją empatyczną. My naprawdę potrafimy się wsłuchać w potrzeby ludzi, którzy mają źle - stwierdził podczas konferencji w Warszawie Jarosław Kaczyński

Prezes PiS na spotkaniu podsumował dokonania 4 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. - Wszystko przed 2015 roku było złe. Wypływały pieniądze z budżetu, nie było żadnych nadwyżek i rezerw. Dopiero po 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość pokazało jak fachowo rządzić. Doceniają nas ludzie, którzy na co dzień są od nas odlegli - np. agencje ratingowe - przekonywał Jarosław Kaczyński.

Lider PiS dodał, że formacja potrafiła "okiełznać gigantyczną kradzież" oraz "stworzyć korzystną sytuację w gospodarce, patrząc także na rozwój innych europejskich gospodarek". - W ciągu 14 lat możemy doścignąć przeciętną unijną – to są badania naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej. Niemców (największej gospodarki) w ciągu 21 lat. Ale my zrobimy to jeszcze szybciej - zapowiedział Jarosław Kaczyński.