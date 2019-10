Wybory parlamentarne 2019. Kampania PiS na najwyższych obrotach. Jarosław Kaczyński ma plan na decydujący tydzień

Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński wprowadza kampanię PiS na najwyższe obroty. Poznaliśmy miejsca, w których partia rządząca w ostatnim tygodniu kampanii będzie szukać wyborczej mobilizacji. To ona zdecyduje o zwycięstwie 13 października.

Do ciszy wyborczej pozostało 100 godzin. Ten czas ma zostać wykorzystany w stopniu maksymalnym.

Szczególna aktywność ma być widoczna na wschodzie i południu Polski, choć jeszcze we wtorek – jak słyszymy w sztabie Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński ma pojawić się na evencie w Warszawie, a wieczorem tego samego dnia – w Sosnowcu (woj. śląskie).

Liderzy Zjednoczonej Prawicy w najbliższych dniach mocno eksponować będą przekaz skierowany właśnie m.in. do rolników. Planowane są liczne eventy, konwencje i szereg innych kampanijnych przedsięwzięć w całej Polsce.

Inny polityk: – Z naszych badań wynika, że słabo zmobilizowani są np. wyborcy PSL, dlatego tak ważna jest ściana wschodnia, by jeszcze mocniej "podbić" poparcie dla nas. Jednocześnie musimy uważać, bo mobilizacja po stronie opozycji jest dość silna. Każdy region w Polsce jest zatem kluczowy, żadnego nie odpuszczamy.

Wyborcy lewicy – jak pokazały sondaże IBRIS z ubiegłego tygodnia – są zmobilizowani aż w 100 procentach, by iść na wybory. Elektorat Koalicji Obywatelskiej jest zmobilizowany w 89 proc. a PiS – jedynie w 64 proc. To jeszcze bardziej zmotywowało polityków PiS, by "podkręcić" mobilizację na ostatnim odcinku kampanii.