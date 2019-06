Małżeństwa homoseksualne i adopcja dzieci? Rabiej się wycofuje

Słowa Pawła Rabieja o adopcji dzieci przez homoseksualistów wywołały w Polsce przedwyborczą burzę i dały wiatr w żagle PiS. - Polacy dziś najmniej chcą przeciągania struny - przyznaje teraz wiceprezydent Warszawy.

- Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją - powiedział kilka miesięcy temu wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej . Skończyło się to upomnieniem ze strony prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i atakiem konserwatywnej części społeczeństwa.

- PiS straszy różnymi rzeczami, a ja uważam, że trzeba załatwić sprawy, które są dziś najbardziej potrzebne. Jeśli uda się to załatwić, to będzie duża rzecz. Bo Polska jest jednym z sześciu krajów w Europie, gdzie kwestia związków partnerskich jest nieuregulowana - podkreślił Rabiej.

Przypomnijmy, że Rafał Grupiński z PO został niedawno nagrany, gdy jasno dawał wyborcom do zrozumienia, że jego partia zdecydowała o nie eksponowaniu tematu związków partnerskich do czasu wyborów, by zyskać głosy wyborców na prowincji. Paweł Rabiej zapewnił jednak, że temat związków partnerskich jest dla niego ważny, a problem niejasnej sytuacji prawnej w Polsce dotyczy także wielu dzieci.

- Dzisiaj mamy w kraju wiele par, które wychowują dzieci. To często dzieci z pierwszego małżeństwa, z poprzednich związków, więc mamy do czynienia z sytuacją, która istnieje. Jako polityk i jako człowiek, który myśli racjonalnie, uważam, że zamykanie oczu na rzeczywistość oraz wykorzystywanie sytuacji, które się dzieją do tego, by dzielić ludzi, jest czymś absolutnie haniebnym i w polityce niestosownym - zaznaczył.