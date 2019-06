Syn Bodnara dokonał rozbojów z nożem? Są kroki prawne wobec TVP

Telewizja Polska poinformowała ostatnio, że syn rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara ma problemy z prawem. Pełnomocnik matki dziecka zdradził, że zajmuje się już sprawą doniesień TVP.

Doprowadziło to do pogłębienia jego sporu z obozem rządzącym. – Adam Bodnar powinien odejść. Oświadczenie, które wydał, jest dla niego kompromitujące. Gdyby państwo miało postępować tak, jak chce Bodnar, to byłoby słabe, bezbronne i takie, z którego przestępcy by się śmiali. Nigdy na to nie pozwolę - skomentował w niedzielę w rozmowie z Wirtualną Polską w programie #Newsroom Patryk Jaki.