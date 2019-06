Roman Giertych: "Wypowiedź Patryka Jakiego świadectwem prymitywnego barbarzyństwa"

Trwa burza wokół zatrzymania mordercy 10-letniej Kristyny - Jakuba A. Mecenas Roman Giertych podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską, że było ono zgodne z prawem, ale forma zostawia wiele do życzenia. - Brak humanitaryzmu jest charakterystyczny dla ludów prymitywnych - podkreśla.

Mecenas Roman Giertych podkreśla, że "podobny gest wobec osób skazanych wykonywał dr Janusz Kochanowski". - Był Rzecznikiem Praw Obywatelskich mianowanym przez PiS i przeze mnie. Pełnił funkcję od 2006 roku. On też ujmował się za skazanymi ze względu na zasady humanitaryzmu. I to nie jest tak, że popierał czyny tych ludzi czy identyfikował się z przestępcami, tylko wypełniał rolę osoby, która ma być przedstawicielem człowieczeństwa nas wszystkich - mówi Wirtualnej Polsce Giertych.

Giertych o zachowaniu papieża Franciszka

Roman Giertych stwierdza, że "wypowiedź Patryka Jakiego uważa za świadectwo jego prymitywnego barbarzyństwa". - Ja nie wspieram tego, co zrobił przestępca. Wspieram cywilizację chrześcijańską i rzymską. Czy papież Franciszek, który mył nogi więźniom, wspierał ich w działalności przestępczej? - pyta adwokat.

- Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, która jest bardzo ważna w tej całej dyskusji. My nie dlatego przestrzegamy zasad humanitaryzmu, że się specjalnie litujemy nad sprawcami zbrodni, tylko dlatego, że mamy szacunek dla samych siebie. To jest sprawa naszego człowieczeństwa. Jak podchodzimy do osób, nawet takich, które człowieczeństwa się wyrzekły - stwierdza.