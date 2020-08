Wybory na Białorusi. Mobilizacja wojska, problemy z internetem, aresztowania opozycjonistów

Kandydatów na prezydenta Białorusi jest pięcioro, a najsilniejszą rywalką Alaksandara Łukaszenki jest Swiatłana Cichanouska. Po aresztowaniu jej męża, znanego opozycjonisty i blogera, to ona została główną twarzą białoruskiej opozycji. Stanęła do pojedynku z rządzącym od 26 lat dyktatorem, gromadziła na przedwyborczych wiecach dziesiątki tysięcy ludzi, co wcześniej nie zdarzało się na Białorusi.