Wybory do PE. Prezes PiS ruszył na pomoc Annie Fotydze

Okazuje się, że wizyta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Pomorzu miała swoje drugie dno. Jak ustaliła Wirtualna Polska, polityk przyjechał, by na ostatniej prostej przed wyborami do PE wesprzeć mocno swoją zaufaną znajomą Annę Fotygę. Według sondaży, może ona nie dostać się do Parlamentu Europejskiego.

Prezes PiS pojawił się z Anną Fotygą na konferencji w Słupsku (East News, Fot: GERARD/REPORTER)

Impulsem do wyjazdu na Pomorze dla prezesa PiS był sondaż dla "Dziennika Bałtyckiego” z 19 maja, z którego wynika, że Fotyga, która jest jedynką na pomorskiej liście Prawa i Sprawiedliwości może mandatu nie zdobyć.

Według sondażu, na Pomorzu najprawdopodobniej zostaną rozdzielone trzy mandaty. Dwa przypadną Koalicji Europejskiej, jeden Prawu i Sprawiedliwości.

Największym poparciem wśród ankietowanych cieszy się Magdalena Adamowicz (KE) Jarosław Wałęsa (KE) oraz będący na miejscu 2 na liście PiS - Jarosław Sellin (PiS). W następnej kolejności są Janusz Lewandowski (KE) i wspomniana Anna Fotyga (PIS).

Sellin nie chciał z nami rozmawiać na temat sondażu. - Nie będę tego komentował - powiedział i odłożył słuchawkę.

Dopiero 5 miejsce w sondażu Fotygi to ogromne zaskoczenie in minus dla kierownictwa PiS. W 2014 roku Fotyga zdobyła 56 677 głosów i bez problemu została eurodeputowaną. Tym razem pomorscy wyborcy PiS stawiają na obecnego wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, kilka dni temu wśród pomorskich działaczy PiS był rozsyłany mail atakujący Jarosława Sellina. Zawierał on link do artykułu zamieszczonego w „Najwyższym Czasie. Materiał nosił tytuł: "Tylko u nas! Tajna notka MSZ-u o żydowskich naciskach na Polskę! Tak Amerykanie naciskają na Polaków byśmy zapłacili Żydom. Bielan, Dworczyk, Sellin, Czaputowicz – ci ludzie o tym wiedzieli i nic nie zrobili”.

W artykule autorzy stawiają tezę, że "amerykańska dyplomacja aktywnie naciska na Polskę w sprawie nienależnego haraczu dla Żydów”. A rzekome informacje na ten temat posiadał m.in. właśnie Jarosław Sellin i trzymał je w tajemnicy przed polskim społeczeństwem. W artykule nie ma żadnych dowodów na poparcie tej tezy.

- W pomorskim PiS panuje nerwowa atmosfera. Najpierw ten mail szkalujący wiceministra Sellina, a ostatnio pojawiły się sugestie, że mamy pracować w kampanii już tylko na rzecz Anny Fotygi. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości m.in. z Gdańska, Sopotu, Malborku, Tczewa, czy Sztumu są straszeni wykluczeniem z szeregów partii, jeśli nie zaangażują się w kampanię "jedynki" – mówi nam nasz informator.

- Prezes Kaczyński był we wtorek w Gdańsku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim i w tej trasie objazdowej towarzyszyła mu tylko pani Fotyga i żaden z pozostałych kandydatów nic o tej wizycie nie wiedział – dodaje nasz rozmówca.

- Anna Fotyga to naprawdę sprawdzona osoba, mającą ogromną energię i ogromne umiejętności,. Ma dużo jeszcze do zrobienia dla Polski - powiedział lider PiS. Przekonywał, że bez Fotygi, reprezentacja Polski w europarlamencie będzie "dużo uboższa i słabsza". Jak dodał, Anna Fotyga jest "niezbędna w PE" i delegacji PiS "dla jej dobrego funkcjonowania".

W środę Anna Fotyga gościła w Polskim Radiu. Mówiła m.in. o przekopie Mierzei Wiślanej. Próbowaliśmy z nią porozmawiać, ale nie odbierała od nas telefonu.