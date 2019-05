Prezes PiS na Pomorzu. "Czynny kontakt z morzem jest bardzo istotny"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie podczas wizyty w województwie pomorskim. Oficjalnie wsparł Anne Fotygę w roli kandydatki do PE i wyliczał, co PiS robi i chce zrobić na Pomorzu. Mówił m.in. o "wielkich przedsięwzięciach".

Prezes PiS podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że bardzo ważne jest, by Polacy uczestniczyli w niedzielnych wyborach. Mówił także o działaniach na rzecz rozwoju Pomorza - 200 mln zł jest przeznaczone także na port tu, w Ustce. Mamy do czynienia z pogłębianiem torów wodnych także w Świnoujściu - wyliczał.

Kaczyński powiedział, że PiS ma "wiele planów" i są one już realizowane, m.in. odbudowa stoczni. - Są także plany dotyczące polskiej żeglugi bałtyckiej, no mówiąc krótko, idziemy także tutaj do przodu - stwierdził. Prezes PiS podkreślił, że "czynny kontakt z morzem jest bardzo istotny".