Wybory do Europarlamentu 2019. Jarosław Kaczyński zadrwił z opozycji

Jarosław Kaczyński i Beata Szydło zwołali konferencję prasową. Podkreślali, że konkurenci PiS w wyborach do Europarlamentu są niewiarygodni. Nie obyło się bez tematu pedofilii. - Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar nikogo nie uchroni przed karą - zapewnił prezes PiS.

Rafał Grupiński z PO zaskoczył odpowiedzią na pytanie o to, czy Platforma po zwycięstwie w wyborach zalegalizuje związki partnerskie. - Musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (…) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo - powiedział. Internauci, komentując te słowa, pisali o hipokryzji polityka. Od nagrania wypowiedzi przedstawiciela PO PiS rozpoczął swoją konferencję.

- To kolejny dowód na to, że PO reprezentuje typ partii skrajnie niewiarygodnej. Traktuje politykę jako jedną wielką manipulację. To podważa sens działania tej partii w systemie demokratycznym - grzmiał Jarosław Kaczyński.