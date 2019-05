Wybory do europarlamentu 2019. KE ze Schetyną na czele rusza z największą akcją mobilizacyjną w kampanii

Trzynaście okręgów w trzy dni, 5000 kilometrów trasy i spotkania od małych miast po metropolie. Taki jest plan Koalicji Europejskiej z liderem PO Grzegorzem Schetyną na czele na ostatnią prostą kampanii.

W środę rano lider PO zaapelował do wyborców. – Zwracam się do Polek i Polaków, wszystkich tych, którzy czekają na wybory w niedzielę. Przed nami wielki wybór, historyczna chwila. Jesteśmy przed wyborami, które będą decydować, w którą stronę będzie zmierzać nasz kraj, Polska, po 26 maja. Jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa, wszystkie sondaże to potwierdzają. Jest wielka szansa na to, żeby po kilku latach pokazać czerwoną kartkę PiS-owi, PiS-owskiej polityce, agresywnej polityce, wrogiej, skrzywionego uśmiechu, agresji, niszczenia praworządności, rozdzielności oświadczeń majątkowych. Wszystkiego tego, co widzieliśmy przez te ostatnie 4 lata – stwierdził Schetyna na konferencji Koalicji Europejskiej.