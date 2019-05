Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Głosowanie w wyborach do Europarlamentu 2019 rozpocznie się 26 maja. Każdy Polak, który ukończył 18. rok życia, ma prawo oddać głos na jednego z ponad 800 kandydatów. Sprawdź, jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce i za granicą.

Dowiedz się, jak głosować w wyborach do PE 26 maja. (Getty Images)

Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Głosowanie w miejscu zameldowania

Na terenie Polski głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą osoby, które posiadają czynne lub bierne prawo wyborcze, czyli ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. Wybory do Europarlamentu 2019 odbędą się 26 maja i to właśnie wtedy należy udać się do lokali wyborczych, które będą otwarte od 07.00 do 21.00. Głosując w miejscu zameldowania, nie trzeba przechodzić żadnej dodatkowej rejestracji. Wystarczy stawić się w niedzielę w lokalu wyborczym, który należy do obwodu naszego zameldowania, z ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Jeśli dane nazwisko widnieje w spisie wyborców, otrzymasz kartę do głosowania. Ważna karta w nagłówku będzie posiadała napis: "Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019". W lewym górnym rogu powinien znaleźć się numer okręgu wyborczego. Poniżej wydrukowane są listy z kandydatami, zaś w tytule każdej z nich znajduje się nazwa komitetu wyborczego oraz numer listy, do której on przynależy. W prawym dolnym rogu powinien być stempel Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

Aby głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 był ważny, należy odnaleźć listę komitetu, na który chcemy zagłosować, następnie trzeba postawić "x" w okienku przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Możemy oddać głos tylko na jedną osobę z wybranej listy, a prawidłowo postawiony "x" to dwie przecinające się linie w obrębie wyznaczonego kwadratu.

Głos w wyborach do Europarlamentu będzie nieważny, gdy: postawimy krzyżyk poza obrębem wyznaczonego miejsca,

postawimy więcej niż 1 krzyżyk na wybranej liście,

oddamy pustą kartę do głosowania.

Sprawdź, jak oddać głos na karcie do głosowania:

Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Głosowanie poza miejscem zameldowania

Państwowa Komisja Wyborcza daje swoim obywatelom możliwość głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zamieszkania. Można skorzystać z trzech możliwości:

Wpisanie do rejestru wyborców

Złożenie pisemnego wniosku o wpisanie do rejestru wyborców będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które na stałe mieszkają poza miejscem zameldowania. Jeżeli skorzystamy z takiej opcji w wyborach do PE, nie będziemy musieli się martwić o rejestrację podczas następnych wyborów.

Podanie można złożyć zarówno osobiście (w Urzędzie Gminy), jak i przez internet przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie później niż do 21 maja. Warto pamiętać, że nasze nazwisko może widnieć tylko w jednym rejestrze, więc zostanie ono automatycznie usunięte ze spisu w miejscu zameldowania.

Dopisanie do rejestru wyborców

Jest to opcja tymczasowa i będzie ważna tylko podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Aby dopisać się do rejestru wyborców, należy podać dokładny adres tymczasowego pobytu. Podanie w tej sprawie składamy w Urzędzie Gminy, w której będziemy przebywać 26 maja, najpóźniej na 5 dni przed wyborami do PE. Wniosek można również przedłożyć drogą elektroniczną, na stronie rządowej: obywatel.gov.pl.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Gminy, w której mieszkamy, umożliwia oddanie głosu na terenie całej Polski, Unii Europejskiej oraz na polskich statkach morskich. Wzór podania można pobrać ze strony naszego UG lub napisać je samodzielne. Należy pamiętać o umieszczeniu imienia oraz nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, własnoręcznego podpisu oraz formułki: "Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r." Wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Aby być uprawnionym do głosowania do PE, wystarczy zabrać zaświadczenie o prawie do głosowania do lokalu wyborczego, w którym chcemy oddać głos i pokazać je członkom Obwodowej Komisji Wyborczej.

Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Głosowanie za granicą

Obywatele Polski, którzy posiadają czynne lub bierne prawo wyborcze, mogą oddać głos w wyborach do Europarlamentu 2019 w innym kraju Unii Europejskiej. Obywatele mieszkający bądź przebywający w państwie członkowskim mogą głosować na kandydata startującego w Polsce lub na osobę ubiegającą się o mandat europosła w kraju swojego pobytu. Jednakże należy pamiętać, że w wyborach można głosować tylko raz.

Aby zagłosować na kandydata startującego w Polskich wyborach, należy posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty i wpisać się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: ewybory.msz.gov.pl, nie później niż do 23 maja.

Jeżeli chcemy głosować na kandydata z kraju naszego pobytu, należy przestrzegać ordynacji wyborczej, która obowiązuje na terenie danego państwa. Zazwyczaj wiąże się to z wpisaniem do rejestru wyborców. W niektórych państwach wspólnoty wpis następuje automatycznie po zarejestrowaniu tam swojego pobytu.

Warto pamiętać o tym, że w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Grecji i Luksemburgu wybory do Parlamentu Europejskiego są obowiązkowe, a za złamanie przymusu wyborczego grożą kary w postaci grzywny lub aresztu. Jeśli figurujesz w spisie obywateli któregokolwiek z wymienionych państw, musisz zagłosować w wyborach do PE.

Więcej informacje na temat przepisów wyborczych obowiązujących w danym europejskim kraju znajdziesz tutaj: europa.eu.